كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عما أسمته بـ "خلل خطير"، في فرقه غزة. وأوضحت القناة العبرية، أن مواقع الجيش الإسرائيلي على حدود غزة يمكن اختراقها بكل سهولة والوصول إلى أسلحة الجنود وتكنولوجيا القتال الحديثة. وقال مراسل الصحيفة، "دخلنا في الشهر الماضي مرتين لمواقع الجيش دون عائق، وقمنا بتوثيق موقع عسكري "برج مراقبة" للجيش الإسرائيلي مهجورًا عند الحدود مع قطاع غزة بمحاذاة موقع عسكري لحماس". وتابع، "وجدنا ذخيرة للجيش وجهازا تكنولوجيا لرصد مواقع إطلاق الصواريخ ووثائق سرية وكشوفات لمواقع تجمع القوات والاحتياط وترددات شبكة الاتصالات". وأشار إلى أنه وخلال تجولهم داخل الموقع، عثروا على ووثائق سرية وتعليمات عملياتية تخص عمليات التسلل والحوامات وغيرها.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يديعوت أحرونوت: اختراق مواقع الجيش الإسرائيلي بغلاف غزة مرتين خلال شهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.