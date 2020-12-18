قبالة إقليم أمهرة.. الجيش السوداني يؤمن المنطقة الحدودية مع إثيوبيا بإشراف البرهان

نقلت العربية نت عن مصدر عسكري قوله إن الجيش السوداني يقوم بتأمين شامل للمنطقة الحدودية.

وأوضح المصدر الذي لم يذكر اسمه لـ "العرية نت" أنه تم وضع نقاط عسكرية في مناطق سودانية قبالة إقليم أمهرة الإثيوبي.

وأشار ‏مصدر عسكري للعربية إلى أن البرهان وقادة الجيش يشرفون على تأمين المنطقة الحدودية مع إثيوبيا.

وكانت القوات المسلحة السودانية أعلنت في وقت سابق أن رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة، تفقد المنطقة العسكرية الشرقية.

وذكر مركز الإعلام الأمني - في بيان مساء أمس - أن البرهان وصل لولاية القضارف (شرق السودان)، يُرافقه رئيس هيئة الأركان الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، وعدد من أعضاء رئاسة هيئة الأركان؛ للوقوف على مجمل الأوضاع الأمنية بالمنطقة، لافتا إلى أنه كان في استقبال البرهان والوفد المرافق له، قائد المنطقة الشرقية اللواء الركن أحمدان محمد خير العوض.

تأتي الزيارة في أعقاب إعلان القوات المسلحة السودانية أن قوات تتبعها، تعرضت لكمين من قوات وميليشيات إثيوبية، داخل الأراضي السودانية، نتج عنه خسائر في الأرواح والمعدات.