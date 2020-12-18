قبل مغادرة السلطة.. إدارة ترامب تخطط لفرض عقوبات جديدة على الصين

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الجمعة، بأن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تخطط لفرض عقوبات جديدة على الصين قبل مغادرة ترامب السلطة.
وقالت الوكالة "نقلًا عن مصدرين وصفتهم بـ "المطلعين"، إن الإدارة الأمريكية تعتزم وضع عشرات الشركات الصينية من بينها شركة SMIC لأشباه الموصلات ضمن القائمة السوداء التي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها.
وأوضح المصدران، أن إدارة ترامب، ستضع حوالي 80 شركة وكيانًا إلى القائمة السوداء جميعهم تقريبًا كيانات صينية، وذلك قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
وستصدر وزارة التجارة الأمريكية قائمة بأسماء بعض الشركات الصينية التي تقول الإدارة الأمريكية، إنها على صلة بالجيش الصيني، بما في ذلك بعض الشركات التي تساعد في "بناء وعسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي"، وكذلك بعض الشركات المتورطة في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.
وفرضت الصين قبل أسبوع، عقوبات على مسئولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية؛ ردا على عقوبات أمريكية سابقة، بحق 14 من كبار أعضاء اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (أعلى هيئة تشريعية) بشأن قضايا "هونج كونج".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج ، في تصريح خلال مؤتمر صحفي بمقر الوزارة ، " إنه نظرا لتدخل الجانب الأمريكي الصارخ في الشؤون الداخلية للصين والضرر الذي يلحق بالمصالح الأساسية للبلاد، قررت الصين فرض عقوبات مضادة بحق مسؤولين في الإدارة الأمريكية وأعضاء بالكونجرس وموظفين بمنظمات غير حكومية وعائلاتهم ممن تصرفوا بشكل سيء بشأن القضايا المتعلقة بهونج كونج ويتحملون المسؤولية الرئيسية"، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أمريكية.
وأضافت أن الصين قررت أيضا إلغاء الإعفاءات من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية الأمريكية الذين يزورون هونج كونج وماكاو، وذلك ردا على العقوبات الأمريكية بحق المسؤولين الصينيين.
وتابعت يينج: "تحث الصين الجانب الأمريكي مجددا على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونج كونج والشؤون الداخلية للصين، وعدم المضي قدما لأبعد من ذلك على المسار الخطير والخاطئ".
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