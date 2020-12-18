عاجل.. إيران تبدأ عمليات بناء جديدة فى منشأة فوردو النووية

جدة - نرمين السيد - بدأت إيران عملية بناء جديدة فى منشأة فوردو النوووية جنوب غرب العاصمة طهران ، اليوم الجمعة، دون الإعلان الرسمى عن ذلك، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" نقلاً عن "أسوشيتيد برس" منذ قليل.





ووفقًا لوكالة "أسوشيتيد برس" الإخبارية، لم ترد إيران على أى طلبات بالتعليق على عمليات البناء الجديدة فى المنشآت النووية. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت، أمس الخميس، فرض عقوبات على خمس شركات بتروكيماويات بسبب نشاطها فى تسهيل تصدير المنتجات البتروكيماوية الإيرانية.

وأوضح البيان، الصادر عن الخارجية الأمريكية، أن وزارة الخارجية فرضت عقوبات على شركة فيتنام لنقل الغاز والكيماويات لمشاركتها بتاريخ 5 نوفمبر 2018م، فى نقل منتجات بترولية من إيران، إلى جانب فرض عقوبات على العضو المنتدب للشركة فو نجوك فونج للعمل كمسؤول تنفيذى رئيسى للشركة.

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