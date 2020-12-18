للتوصل لتفاهمات.. مفاوضات بين نتنياهو وجانتس لتفادي إجراء انتخابات جديدة

كشفت القناة 13 العبرية عن سلسلة اجتماعات بين حزبي الليكود و"كاحول لافان"، في محاولة للتوصل لتفاهمات حول الأزمة السياسية.

ووفقًا للقناة العبرية، مازال الغموض يسيطر على نتائج المباحثات بين الحزبين، لتفادي تفكيك الائتلاف الحكومي والذهاب للانتخابات.

وأشارت القناة، إلى أن بعض المصادر أكدت وجود تقدما كبيرا في المفاوضات، وأن الحزبين اقتربا من التوصل لاتفاق قد يمنع التوجه إلى انتخابات إسرائيلية جديدة تعتبر الرابعة خلال عامين.

من جانبها، نفت القناة السابعة العبرية، على موقعها الإلكتروني، ما أوردته القناة 13، ونقلت عن مسؤولين في الليكود قولهم: "لم نتوصل إلى أي اتفاق مع كاحول لافان، وأن هذا يندرج ضمن الأخبار الكاذبة.

كشفت القناة 12 العبرية عن عرض تقدم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لرئيس تحالف أحزاب اليمين المتطرف "يمينا" نفتالي بينت، لتشكيل حكومة بديلة.

ووفقًا للقناة العبرية، رفض بينيت عرض نتنياهو، والذي بموجبه سيحصل على 3 حقائب وزارية وتشكيل حكومة بديلة.

في غضون ذلك، القناة 13 الإسرائيلية أن المباحثات الجارية بين الليكود و"كاحول لافان" في محاولة لاحتواء الأزمة السياسية التي تهدد بتفكيك الائتلاف الحكومي، ومنع التوجه إلى انتخابات إسرائيلية جديدة تعتبر الرابعة خلال عامين.

طلب وزير المالية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رفع ميزانية الدولة لعام 2020 يوم الأحد للحصول على موافقة الحكومة، والتي اقترحها في 7 ديسمبر.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، طلب كاتس من نتنياهو نقل الميزانية بحلول ليلة الثلاثاء، الموعد النهائي لنقلها.

وناشد كاتس، وزيرَ الجيش الإسرائيلي بيني جانتس، دعم اقتراحه، كما ناشد الاثنين (نتنياهو وجانتس) بمواصلة مناقشة الجداول الزمنية لدفع ميزانية الدولة لعام 2021، مع تجميد دعم جانتس لقانون إجراء الانتخابات.

ووفقًا للصحيفة العبرية، قال كاتس: "إن فشلكم في دعم الميزانية وجر إسرائيل إلى انتخابات غير ضرورية بسبب النقاشات السياسية، يُشكل عدم مسؤولية وطنية وهجومًا اقتصاديًا مباشرًا على الإسرائيليين".

وتابع كاتس: "علينا جميعًا أن نرتقي ونمنع حملة انتخابية باهظة الثمن وضارة وغير ضرورية"، وفق تعبيره.

يُشار إلى أن حزبي "الليكود" برئاسة نتنياهو، و"كاحول لفان" برئاسة جانتس، يخوضان منذ عدة أسابيع صراعًا بشأن تحويل الميزانية لعامي 2020 – 2021، وفي حال عدم تمريرها فإنه سيتم حل الكنيست في 23 ديسمبر الجاري، وإجراء انتخابات رابعة.