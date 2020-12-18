قرارات جديدة لتنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي.. تفاصيل

أصدر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العام قرارات بشأن تنظيم الزيارة وشؤون الزائرين بالمسجد النبوي.

وأفادت رئاسة شؤون الحرمين، في بيان لها، بأنه نظرًا لأهمية تنظيم زيارة المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريفة واستقبال الزوار والمصلين وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات ومراعاة تكثيف الاحترازات الوقائية ضد فيروس كورونا لضمان سلامة وراحة قاصدي المسجد النبوي، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة فقد أصدر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي القرارات التالي:

وتمثلت القرارات في تغيير مسمى (إدارة شؤون الزيارة) إلى (إدارة شؤون الزائرين) وتغيير مسمى (الإدارة العامة للحشود) إلى (الإدارة العامة للحشود والتفويج) و إنشاء إدارة بمسمى (إدارة تنظيم الزيارة والتفويج) وترتبط بالإدارة العامة للحشود والتفويج.

كما شملت القرارات أيضا قيام إدارة تنظيم الزيارة والتفويج بتنظيم السلام على الرسول ﷺ وصاحبيه -رضي الله عنهما- والصلاة في الروضة الشريفة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما شددت القرارات علي ضرورة نقل العدد الكافي من الموظفين إلى إدارة تنظيم الزيارة والتفويج حسب المهام المُكلف بها بجانب قيام الإدارة العامة للتخطيط والتميز المؤسسي بإعداد بيان بالمهام المناطة بهذه الإدارات وذلك خلال شهر من تاريخه.

واختتم السديس بيانه قائلا : يبلغ هذا القرار لمن يلزم لإنفاذه اعتبارًا من تاريخه.