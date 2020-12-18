9 قادة للمنتخبات اختاروا صلاح "الأفضل" بالعالم.. تعرف عليهم

منح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جائزة أفضل لاعب لعام 2020 للبولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي تفوق بنسبة الأصوات على أبرز نجوم العالم، ومن بينهم المصري محمد صلاح الذي حاز على أصوات 9 من قادة المنتخبات.

وحل صلاح في المركز السادس في قائمة الجائزة النهائية، متراجعا عن العام الماضي، عندما حل بالمركز الرابع.

وتستند الجائزة العالمية على تصويت قادة منتخبات العالم، ومدربي منتخبات العالم، وعدد من الصحفيين المختارين.

وبالرغم من ابتعاده عن متصدر الأصوات ليفاندوفسكي، إلا أن عددا من قادة المنتخبات والمدربين، اختاروا صلاح "الأفضل" عالميا خلال 2020.

قادة المنتخبات

وكما كان متوقعا، اختار قائد المنتخب المصري عبدالله السعيد صلاح بالمركز الأول، لكنه لم يكن الوحيد، حيث شاركه الاختيار عدد من قادة المنتخبات العربية والعالمية.

واختار 9 من قادة المنتخبات، صلاح في المركز الأول، 5 منهم من المنتخبات العربية.

وصوت قائد منتخب الأردن، الحارس المخضرم عامر شفيع، لمحمد صلاح، ومثله صوت قائد منتخب فلسطين، سامح مراعبة، وقائد منتخب سوريا، عمر السومة، وقائد منتخب تونس، يوسف المساكني، وقائد منتخب قطر، حسن الهيدوس، بالإضافة لسعيد، قائد "الفراعنة".

أما في المنتخبات العالمية، فصوت لصلاح قائد جمهورية قيرغز، فاليري كيشين، وقائد نيبال، بهارات خواص، وقائد ناميبيا دينامو فريدريكس، وقائد أوغندا دنيس أونيانغو.

المدربون

صوت 7 مدربين حول العالم، لمحمد صلاح، أولهم مدربه في المنتخب حسام البدري.

كما صوت لصلاح مدرب منتخب سوريا، التونسي نبيل معلول، ومدرب منتخب لبنان جمال طه، ومدرب منتخب تونس منذر الكبير.

ومن المنتخبات غير العربية، صوت لصلاح مدرب منتخب نيبال بال غوبال، ومدرب منتخب سريلانكا أمير ألاجيك، ومدرب طاجكستان أوسمون توشيف.