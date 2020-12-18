الهند تصل لـ10 ملايين إصابة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، سجلت الهند ثانى أكبر عدد للإصابات بفيروس كورونا فى العالم بعد الولايات المتحدة، كما أعلنت وزارة الصحة الهندية تسجيل 338 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات جراء الوباء إلى 144.789 وفاة.

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