استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
وبحث والمسؤول العسكري الأمريكي - خلال اللقاء - جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.
حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.
وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اعرب في وقت سابق ، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".
وكتب بن زايد في تغريدة على تويتر: "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولي عهد أبوظبي يلتقي مسؤولا عسكريا أمريكيا بارزا.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.