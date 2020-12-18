ولي عهد أبوظبي يلتقي مسؤولا عسكريا أمريكيا بارزا.. تفاصيل

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة - في قصر الشاطئ في أبوظبي - الجنرال مارك ميلي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وبحث والمسؤول العسكري الأمريكي - خلال اللقاء - جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي.

حضر اللقاء الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي و محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي و اللواء الركن صالح محمد مجرن العامري قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية.

وكان ولي عهد أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد، اعرب في وقت سابق ، عن تمنياته بالشفاء العاجل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وكتب بن زايد في تغريدة على تويتر: "تمنياتنا الشفاء العاجل للصديق إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا بعد إصابته بفيروس كورونا.. آملين له وللشعب الفرنسي الصحة والسلامة".