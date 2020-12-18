أول رد من الصين على خطط ترامب لفرض عقوبات ضدها

ردت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الجمعة، على التقارير الأمريكية التي كشفت عن خطط إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، فرض عقوبات تستهدف شركات صينية.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن "بكين ستواصل اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان الحقوق القانونية واستثمار شركاتها، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأضافت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة يجب عليها وقف إجراءاتها تجاه الصين، واصفة تلك الإجراءات بـ"غير المبررة".

وكانت وكالة "رويترز" أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن إدارة ترامب، تخطط لفرض عقوبات جديدة على الصين قبل مغادرة ترامب السلطة. وقالت الوكالة "نقلًا عن مصدرين وصفتهم بـ "المطلعين"، إن الإدارة الأمريكية تعتزم وضع عشرات الشركات الصينية من بينها شركة SMIC لأشباه الموصلات ضمن القائمة السوداء التي يحظر على الشركات الأمريكية التعامل معها. وأوضح المصدران، أن إدارة ترامب، ستضع حوالي 80 شركة وكيانًا إلى القائمة السوداء جميعهم تقريبًا كيانات صينية، وذلك قبل أسابيع من تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

وستصدر وزارة التجارة الأمريكية قائمة بأسماء بعض الشركات الصينية التي تقول الإدارة الأميركية إنها على صلة بالجيش الصيني، بما في ذلك بعض الشركات التي تساعد في "بناء وعسكرة جزر اصطناعية في بحر الصين الجنوبي"، وكذلك بعض الشركات المتورطة في انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.