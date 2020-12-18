لمناقشة الملف الإيراني.. رئيس الأركان الأمريكي يزور إسرائيل

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي إسرائيل، في إطار تعزيز التنسيق والتعاون الأمني بين الجيشين، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال مارك ميلي، شارك رئيس الأركان كوخافي الليلة، بإيقاد الشمعة الأخيرة من شموع عيد الأنوار (حانوكا).

وبحسب الصحيفة، تأتي الزيارة في وقت يتصاعد فيه التوتر مع إيران وحلفائها في الشرق الأوسط، خصوصا بعد عملية اغتيال العالم الإيراني فخري زادة.

وأشارت الصحيفة، الى أن ميلي ناقش ملف إيران والتحديات الأمنية الإقليمية مع نظيره كوخافي، وتلقى ايجازا من إدارة المخابرات العسكرية الإسرائيلية.