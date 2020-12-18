للنساء.. الإعلان عن وظائف جديدة بالخطوط الجوية السعودية

أعلنت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التقديم للعمل في الخدمة الجوية للنساء من حملة الثانوية العامة كحد أدنى وفق شروط معينة.

وأوضحت الخطوط الجوية السعودية وفق ما ذكرته صحيفة المناطق أن من ضمن الشروط والمهارات: أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية ولا يقل المؤهل عن الثانوية العامة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

وتتضمن الشروط ضرورة الحصول على درجة (72) في اختبار اللغة الإنجليزية من قياس (STEP) وألا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (حسب التقويم الهجري).

وبينت الخطوط الجوية السعودية أيضا ان من ضمن الشروط أن يبلغ الحد الأدنى للطول مع رفع الذراع 212 سم إلى أطراف أصابع اليد وأن يتناسب الوزن مع الطول (حسب معايير الخطوط السعودية) مع ضرورة إجتياز الفحص الطبي.

وعن الوثائق المطلوبة،أوضحت الخطوط الجوية السعودية أنه لابد من إحضار وثيقة ذاتية محدثة وبطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول لمدة 6 شهور على الأقل وجواز سفر ساري المفعول لمدة 6 شهور على الأقل بجانب الشهادة الدراسية مع سجل الدرجات (الثانوية كحد أدنى) مع شهادة معادلة إذا كانت من الخارج.

وأشارت إلى أنه سيتم عقد اختبار اللغة الإنجليزية (STEP) من قياس بدرجة لا تقل عن 72 (يجب أن لا يتجاوز تاريخ الدرجة أكثر من سنتين).

كما حددت الخطوط الجوية السعودية راتب شهري تنافسي وبدل نقل 400 ريال وبدل سكن 3 رواتب أساسية سنويًا بالإضافة الي تأمين طبي للموظفين ومن يعولون (وفقًا لسياسة الشركة) وبدل إنتاجية وسفر (وفقًا لسياسة الشركة) وقسيمة سفر للموظف والمعالين المستحقين (وفقًا لسياسة الشركة).

وأضافت الخطوط الجوية: "وبعد اجتياز الفحص الطبي يجب على المرشحين استكمال الإجراءات المطلوبة والتأكد من عدم وجود أي مخالفات أو رسوم غير مدفوعة مع طباعة إثبات عدم وجود رسوم أمنية من خلال خدمة الاستعلام على موقع (ابشر).