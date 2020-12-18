الصين: لا وفيات بكورونا وتسجيل 12 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الجمعة عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 12 إصابة بينها حالة واحدة بعدوى محلية تم تسجيلها في مقاطعة "سيتشوان"، ما رفع إجمالي المصابين إلى 86789 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن حالات الإصابة الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في كل من شنجهاي وشاندونغ وحالة واحدة في كل من شنشي وخنان ويونان، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 4079 حالة غادر منها 3817 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت أن 9 أشخاص غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 81842 شخصا، مشيرة إلى أنه تم أمس تسجيل 11 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 198 حالة منها 178 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 7899 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 125 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 757 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 6534 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و 616 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.