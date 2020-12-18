تردد قناة طيور الجنة الجديد 2021 على النايل سات والعرب سات

قناة طيور الجنة أصبحت اليوم من أهم قنوات الأطفال فى العالم العربي، فتلك القناة تقدم محتوي متميز يعلم الأطفال الصلاة وحسن الخلق والأداب وغيرها من التعاليم الأخرى الكثيرة التي جعلت من القناة أهمية كبيرة، فاليوم يبحث الكثير من الأباء والأمهات عن تردد قناة طيور الجنة على النايل سات والعرب سات والأقمار الصناعية الأخرى، لذلك سنقدم لكم اليوم تردد القناة وكل ما هو متعلق بها.

تاريخ قناة طيور الجنة

يرجع تاريخ بث قناة طيور الجنة لعام 2008 وتبث تلك القناة من دولة الأردن فى عمان بالتحديد، فهي مملوكة لرجل الأعمال الأدني “خالد مقداد”، فتلك القناة تهتم بتقديم محتوي يشتمل على الأناشيد والأغاني وذلك على مدار اليوم، وتقديم محتوي يحث الأطفال على أتباع التعاليم الصحيحة وتعليم الصدق والبعد عن الكذب وتحسهم أيضاً على طاعة الوالدين، فقناة طيور الجنة قد نجحت فى أن تصبح اليوم من أهم وأكبر قنوات الأطفال، ومن أشهر نجوم قناة طيور الجنة هم “وليد، عصومي، جنا، جاد، إياد”.

التردد : 11315

الإستقطاب : H

معدل الترميز : 27500

التردد : 11632

الاستقطاب :H

معدل الترميز : 27500

التردد : 11310

الاستقطاب :H

معدل الترميز : 30000

أغنية جاء الشتاء، وهي التي تعلم الأطفال فصول السنة الأربعة، وموعدهم. أغنية جميدو العاق، وهي تحس الأطفال على طاعة الوالدين والبعد عن عقوقهم. أنشودة الحروف، وهي تعلم الأطفال حروف اللغة العربية وأشكالها وحركاتها. أغنية الدودة، وهي لتعليم الأطفال حب الجميع والبعد عن التنمر.

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أشهر محتويات قناة طيور الجنة ومقدميها

يقدم خالد مقداد وزوجته وأبنائهم جني وعاصم وإياد وجاد، وتتمثل في:

ست البيت الصغيرة. طيور الخير. منبر احباب الله. قالت لي العصفورة. أشكال الألوان.

قناة طيور الجنة

تميزت تلك القناة بتقديمها لأفضل المحتويات التي تهم الأطفال والتي دفعت بالكثير من الأباء واأمهات للبحث عن الترددت الخاصة بالقناة على الأقمار الصناعية المختلفة، تلك القناة التي أصبحت اليوم من أهم وأكبر القنوات الخاصة بالأطفال، فالمحتوي المقدم من القناة يستحق التميز والأنفراد، فالأناشيد والأغاني المقدمة والفقرات الخاصة بالأطفال يقدمها أطفال جذابين فى طريقتهم لعرض المحتوي بمساعدت الأم والأب، كما أن طيور الجنة حازت على أعجاب فئات مختلفة من الأطفال فى مختلف الأعمار وأيضاً فى بلدان عدة ودول مختلفة، فالأمر لم يقتصر على بلد إنشاء القناة الأردن فقط، بل أصبحت اليوم يهتم بها الأطفال فى مصر والأردن وفلسطين والأمارات وسعودين والكويت وغيرها من الدول العربية المختلفة.

أهم مميزات قناة طيور الجنة قناة الأطفال

تتميز قناة طيور الجنة بعدة مميزات جعلتها من أهم قنوات الأطفال فى الوطن العربي وتتمثل في:

تساعد الطفال فى تعليم السلوكيات السليمة.

تحفز الأطفال على سماع كلام الأباء والأمتناع عن عقوقهم.

تساعد الطفال فى تعليم اللغة العربية.

تقدم للأطفال الأغاني والأناشيد المميزة.

تساعد الطفل فى تعلم الأداب وحسن الخلق.

تساعد الأباء فى أختيار المحتوي الجيد المقدم لأبنائهم.

تساعد الأطفال فى تعليم الغناء.

تساعد الطفل فى التعرف على الألوان وأشكالها.

تساعد الطفل فى التعرف على الحروف العربية والأنجليزية وأشكالها وحركاتها.

وبذلك نكون قد أنتهينا من تقديم كل ما هو متعلق بقناة الأطفال طيور الجنة، مع تقديم الترددات الخاصة بالقناة على جميع الأقمار الصناعية العرب سات والنايل سات وسهيل سات لعام 2021، بالأضافة لنبذة مختصرة عن نشأت القناة ومميزاتها وكل ما هو متعلق بطيور الجنة.