مخالطو ماكرون فى دائرة الاشتباه.. إصابة الرئيس الفرنسى تضع قادة فى الحجر

جدة - نرمين السيد - عيد الميلاد الـ42

الرئيس الفرنسى، الذى يكمل 43 عاما يوم الإثنين، يدير البلاد عن بُعد بعد خضوعه للحجر الصحى فى منتجع لالونتيرن الرئاسى قرب قصر فرساى.

وأفاد مسؤول رئاسى بأن ماكرون متعب ويسعل، وجاءت نتيجة الفحوص التى أجريت لزوجته بريجيت سلبية، لكنها تخضع أيضا لعزل ذاتى فى قصر الإليزيه بوسط باريس.

وفى وقت مبكر من المساء، تحدث ماكرون إلى مؤتمر عن سياسة المساعدات الخارجية الفرنسية عبر رابط فيديو وهو واضع كمامة.

قال مكتب ماكرون فى بيان "جرى تشخيص إصابة رئيس الجمهورية بكوفيد-19 اليوم... هذا التشخيص جاء بعد إجراء فحص بى.سى.آر عقب ظهور أول أعراض".

وسيلغى ماكرون كل الرحلات القادمة ومنها زيارة فى 22 ديسمبر إلى لبنان، حيث يقود جهودا دولية فى محاولة لحل أزمة سياسية عميقة.

رئيس مكتب ماكرون

وقال المتحدث باسم الحكومة إن ماكرون ظهرت عليه أول أعراض الإصابة بالمرض فى وقت متأخر من أمس الأربعاء بعد أن ترأس اجتماعا للحكومة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الفرنسى جان كاستيكس إنه سيخضع أيضا للعزل الصحى الذاتى بعد أن خالط ماكرون خلال الأيام القليلة الماضية رغم أن نتيجة فحصه جاءت سلبية.

ويخضع زعماء الأحزاب السياسية فى الجمعية الوطنية للعزل الذاتى أيضا إذ تناولوا الغداء مع ماكرون هذا الأسبوع.

قادة أوروبيون

أولى الشكوك التى تدور حول مخالطى الرئيس الفرنسى، حضور ماكرون قمة أوروبية، الأسبوع الماضى، التقى خلالها بعدد من زعماء الاتحاد الأوروبى لمناقشة ميزانية التكتل وملف التغير المناخى والخلافات مع تركيا.

وقال المسؤول الرئاسى، إن من شبه المؤكد أن ماكرون أصيب فى القمة بالنظر إلى توقيت ظهور الأعراض عليه، واجتمع ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالى، جوزيبى كونتى، وآخرون فى البداية فى قاعة القمة وكانوا يتواصلون مع بعضهم البعض والكمامات على وجوههم لكنهم أزالوها بمجرد جلوسهم لبدء المحادثات وأبقوا على مسافة تباعد فيما بينهم حول المائدة.



أيرلندا والبرتغال

وتناول ماكرون الغداء يوم الاثنين مع رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل ورئيس الوزراء الإسبانى بيدرو سانتشيث ورئيس منظمة التعاون والتنمية أنجيل جوريا الذى يبلغ السبعين من عمره. كما عقد ماكرون محادثات مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا أمس الأربعاء.

أظهرت الفحوص أيضا عدم إصابة رئيس الوزراء الأيرلندى مايكل مارتن بالفيروس، وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبى إن رئيس المجلس الأوروبى شارل ميشيل بدأ عزلا ذاتيا كإجراء احترازى.

وذكر مكتب رئيس وزراء البرتغال أن كوستا يخضع لعزل ذاتى رغم عدم ظهور أى أعراض عليه وأنه ينتظر حاليا نتيجة فحص أجرى له.