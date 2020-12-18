إعصار ياسا يضرب فيجي ويتسبب في مقتل شخصين وانهيار عشرات المنازل

أعلنت السلطات في فيجي اليوم الجمعة مقتل شخصين اثنين على الأقل وانهيار عشرات المنازل بعدما ضرب إعصار"ياسا" القوي جزيرة "فانوا ليفو" الواقعة في المحيط الهاديء.
وقال رئيس الوزراء فرانك باينيماراما - في رسالة تسجيلية مصورة حسبما ذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) - إن ضحايا الإعصار هم طفل يبلغ من العمر 3 أشهر ورجل في منتصف الأربعينات كان يعمل مزارعا واحتمى بمنزله، حيث انهار جزء من المنزل فوقه، وأدى أيضا إلى إصابة أكبر أبنائه.
وأضاف "لن تهدأ حدة العاصفة حاليا، لكننا من المرجح أن نتفحص الخسائر التي تقدر بمئات الملايين من الدولارات".
وأشار باينيمارما إلى أنه بلغت سرعة الرياح المصحوبة للإعصار 345 كليومترا في الساعة.
كما تسبب الإعصار في انقطاع التيار الكهربي واقتلاع الأشجار في كل مكان بالجزيرة التي تعد ثاني أكبر جزر فيجي من حيث المساحة.
وكانت السلطات قد أفادت بأن الإعصار هدأت حدته اليوم حيث يتجه نحو جنوب شرق البلاد صوب جزر فيجي الخارجية.
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