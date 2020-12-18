تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات

يبحث الكثيرين من المشاهدين على تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد، التي أصبح لها ملايين المشاهدين في الوطن العربي، وتقدم العديد من البرامج المفيدة للأطفال وخاصة البرامج التوعية التي انتشرت الفترة الماضية عن خطر فيروس كورونا، وكيفية الوقاية من هذا الفيروس، من خلال تقديم بعض النصائح التي تساعدنا على الوقاية منه، وكذلك تقدم القنوات البرامج التعليمية التي تساعد الأطفال على تعلم أساسيات اللغة، والنطق السليم للكلمات، وتعلم هذه القنوات الأطفال الأخلاق الحميدة، والصدق وعدم الكذب، واحترام الكبار، والاستماع إلى نصائحهم واتباعها، وسوف نتعرف على ترددها في مقالنا هذا على موقع ثقفني الإخباري وسوف نتعرف على نشأتها، وأهم نجومها.

القمر تردد القناة ترميز القناة استقطاب القناة عرب سات 11310 27500 عمودي نايل سات 11315 27500 عمودي

تردد قناة طيور الجنة 2021نشأت القناة

انطلقت قنوات طيور الجنة الفضائية في عام 2008م، وهى قناة متخصصة في تقديم برامج الأطفال، وكان بثها من خلال القمر الصناعي نايل سات، والأن أصبح بثها على القمر الصناعي عرب سات، والبرامج التي توجد على القناة يقدمها الأطفال حتى يصبح التواصل سهل بينهم وبين بقية أطفال الوطن العربي اللذين يشاهدونهم، ومالكها هو خالد مقداد وهو أردني الجنسية، ويعمل فيها مع مجموعة فريق العمل من الأطفال.

نجوم قناة طيور الجنة 2021

من أهم نجومها الوليد مقداد، والمعتصم بالله مقداد، وجاد مقداد، وإياد مقداد، ومن أهم البرامج التي تقدمها نشرة أخبار الدار، وبرنامج مناجاة، والرسام الصغير، وبرنامج أنا أحبكم، وبرنامج رياضة*رياضة، وطيور الجنة في عيونهم، وبرنامج كواليس، وبرنامج ماما قالت، والعديد من البرامج الأخرى التي تساعد الأطفال على تعلم السلوكيات السليمة.