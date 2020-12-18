منصة بيرسون.. تسجيل الدخول لبوابة بيرسون لعمل الامتحانات

كيفية تسجيل الدخول لـ بوابة بيرسون التعليمية حيث قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإطلاق منصة جديدة تُسمى منصة بيرسون التعليمية تُمكن الطلاب من التدريب على نظام الامتحان الالكتروني الجديد ونظام التعليم الجديد الذي أقرَّه الدكتور “طارق شوقي” وزير التربية والتعليم ، كما حددت وزاره التربية والتعليم المصرية أن يوم الثلاثاء هو أول أيام امتحانات الصف الأول الثانوي للامتحانات التجريبية، حيث يقوم طلاب الصف الأول الثانوي بإجراء امتحان مادتي الفلسفة والفيزياء يوم السبت الموافق 19/12/2020، عبر منصة بيرسون الإلكترونية، وفيما يلي رابط التسجيل على المنصة بالخطوات.

رابط تسجيل دخول منصة بيرسون

ليتمكن الطالب من إجراء الاختبار عليه أولاً تسجيل دخول منصة بيرسون التعليمية ، ثُم يجب اتباع عدة خطوات ليتمكن الطلاب الى دخول الاختبار الخاص به

خطوات إجراء اختبار تجريبي على منصة بيرسون

أولا يجب على التلميذ الضغط على كلمة “الاختبار في أعلى الشاشة للتابلت”

وبعد ذلك يقوم بكتابة اسم المستخدم الذي يتمثل في “اسم الطالب” وكلمة السر الذي يستخدمها الطالب للدخول لإجراء الاختبار

ثم يقوم بالضغط على “البداية” ليبدأ الدخول للامتحان، كما يجب عليه وضع الإجابات في الأماكن المحددة و المخصصة لذلك.

الاستعلام عن كود الطالب الصف الأول الثانوي

أتاحت وزارة التربية والتعليم المصرية العديد من المنصات الإلكترونية التي تُقدم مختلف الخدمات التعليمية للطلاب، ومن بين ذلك بوابة بيرسون التعليمية التي تُتيح إمكانية الاستعلام عن كود الطالب لكلا من من طلاب الصف الأول والثاني الثانوي بمجموعة من الخطوات البسيطة.