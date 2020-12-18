الضمان الاجتماعي ، تمت الموافقة مؤخرا على نظام الضمان الجديد من قبل مجلس الوزراء في السعودية، وسوف يستمروا في تطبيق النظام الحالي على المستحقين من المستفيدين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على عامين حتي يستمروا بالاستفادة من الضمان، مع وضع خطط وتنفيذ خطط جغرافية وزمنية من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطبيق نظام الضمان الاجتماعي الجديد في المملكة العربية السعودية .

وسوف يتم أستقبال الطلبات بشكل تدريجي من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وذلك وفقا للظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية، وسوف تقوم الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للإحصاء ومع الجهات الأخري المختصة، لعمل مسح لجمع بيانات ومعلومات وعمل دراسات بحثية دورية لاختيار مستهدفي الضمان .

أن يكون المتقدم بالطلب سعودي الجنسية، ويقيم إقامة دائمة في السعودية .

أن يكون دخل المتقدم الشهري أقل من الحد الأدنى من قيمة المبلغ المقدم من الضمان الاجتماعي .

أن تكون قيمة ممتلكات المتقدم أقل من المحددة من جهة اللائحة الجديدة .

أن يلتزم المتقدم بشروط الوزارة التي لها علاقة بالتعليم والصحة والخدمة المجتمعية والتأهيل .

إذا كانت مرأه غير سعودية الجنسية متزوجه من رجل سعودي الجنسية .

إذا كانت مرأه غير سعودية ومطلقة أو أرمله ولها أبناء سعوديين الجنسية .

إذا كانت مرأة مطلقة أو أرملة ولديها أبناء من زوج غير سعودي الجنسية .

الأيتام والأشخاص اللذين لديهم إعاقة، وذلك وفقا للشروط التي وضعتها الوزارة .

إذا تخلف المتقدم عن شرط من شروط الاستحقاق .

إذا تبين للوزارة أن بيانات المستفيد يوجد بها خطأ .

إذا تأخر المستفيد أكثر من 30 يوم من تحديث البيانات الشخصية الخاصة به .

إذا كان المستفيد قادرا على العمل، ولكنة لا يبحث عن وظيفه، ولا يقبل عروض العمل المقدمة له .

إذا كان المستفيد قابل للتأهيل، ولكنه لم يلتزم بخطة تأهيله .

إذا كان المستفيد يقيم في مراكز الإيواء أو مراكز العلاج .

إذا قام المستفيد بالتنازل عن المعاش .

وفاة المستفيد من الضمان الاجتماعي .

شروط أستحقاق الضمان الاجتماعييستثني مش شرط الجنسية هذه الفئاتحالات توقف صرف المعاش

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم الضمان الاجتماعي نظام جديد وشروط الاستحقاق في السعودية .