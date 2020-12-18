استخراج رخصة قيادة سعودية 2020 من خلال موقع وزارة الداخلية السعودية

استخراج رخصة قيادة سعودية 2020 هي من اهم الخدمات الحكومية التي تقدمها وزارة الداخلية السعودية عبر موقعها الرسمي لخدمات ابشر المرور الإلكترونية وسوف نشرح لحضراتكم في هذا المقال طريقة استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار للرجال حيث تسعي الحكومة السعودية لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات علي المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة وأتاحه كافة سبل الراحة وتوفير جميع خدماتها بطريقة إلكترونية للحد من عناء الذهاب إلى مقرات وزارة الداخلية أو ادارأت المرور السعودية وتسعي الوزارة جاهدة في استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء في اقصر وقت ممكن لكي يتم استخدامها سريعا والاستمتاع بالقيادة في أنحاء المملكة بصورة قانونية وسليمة.

استخراج رخصة قيادة سعودية 2020

كما وضعت وزارة الداخلية السعودية بعض الشروط الواجب اتباعها لكي تتم عملية استخراج رخصة قيادة سعودية للسائق الخاص حيث يجب علية الالتزام بشروط استخراج رخصة قيادة بكل سهولة وهي كالاتي:

يجب علي السائق أو السائقة عمل تحليل دم كامل. يجب أثبات عدم تعاطي المتقدم لأي نوع من أنواع المخدرات أو الكحوليات. يجب علي المتقدم أن يكون اكبر من 18 عام. يتم عمل كشف نظر ويتم تقديم تقرير به. يجب دفع رسوم التقديم علي استخراج الرخصة. جلب عدد 4 صور شخصية. اصل وصورة من الإقامة الخاصة بالسائق.

وبعد تقديم كافة الأوراق والمستندات الموضحة بالأعلى يتم تحديد موعد لاختبار القيادة من قبل لجنة المرور المختصة وكتابة تقرير وإعلان نتيجة الاختبار وان ثبت نجاحه سوف يتم استخراج رخصة قيادة خاصة للرجال أو للنساء.

استخراج رخصة قيادة سعودية للمقيمين النساء

توفر وزارة الداخلية السعودية خدمة استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء حتي يتثنى لجميع النساء داخل المملكة العربية السعودية من القيادة بأمان وقانونيا داخل الأراضي الحجازية بعد اتباع عدة خطوات كما سوف نشرح لحضراتكم الآن:

الدخول عبر بوابة ابشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية.

نقوم بتسجيل الدخول عبر الموقع بكتابة الاسم ورقم المرور وكتابة الرمز في المكان المخصص له.

نقوم بالدخول علي الخدمات الإلكترونية للأفراد ومنها إلي خدمات ابشر المرور المختلفة.

ثم نقوم باختيار موعد محدد لعمل اختبار القيادة.

استخراج رخصة قيادة سعودية بدون اختبار

يمكنكم الآن استخراج رخصة قيادة سعودية 2020 بدون اختبار من خلال الضغط علي الموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية الموضح سابقا وتسجيل الدخول عبر الموقع باستخدام الاسم ورقم المرور وكتابة الرمز المرأي الموضح علي الشاشة ومن ثم الضغط علي زر تسجيل الدخول ومن داخل موقع ابشر المرور يمكنكم الضغط أيقونة المرور والاستفادة من كافة الخدمات التي قدمها لكم الموقع.