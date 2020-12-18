مقتل 11 شخصا باشتباكات ليلية بين فصائل موالية لتركيا وقسد

جدة - نرمين السيد - أسفر معارك ليلية بين الفصائل المسلحة الموالية لتركيا وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن مقتل 11 شخصًا على الأقل، فى اشتباكات جرت فى قرى عين عيسى شمال سوريا، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكان الاحتلال التركى جدد قصفه الصاروخى على مناطق فى محيط عين عيسى، ذى الأغلبية الكردية فى ريف الرقة بشمال سوريا، منذ يوم الجمعة الماضى، حسبما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

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