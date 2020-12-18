محتجون إسرائيليون يطالبون جانتس برفض تمديد ولاية نتنياهو

جدة - نرمين السيد - حاصر محتجون منزل رئيس الوزراء الإسرائيلى البديل ووزير الأمن، بينى جانتس، فى رأس العين بوسط إسرائيل، أمس الخميس، لمطالبته بمنع تمديد ولاية بنيامين نتنياهو فى رئاسة الوزراء، حسبما أفادت مصادر إسرائيلية.





ووفقًا لموقع "i24 نيوز" الإسرائيلى، "تجمع العشرات أمام منزل رئيس حزب كاحول لفان فى رأس العين واحتجوا على التسوية الوشيكة بينه وبين نتنياهو، ولوحوا بدمية عملاقة قابلة للطى ترمز إلى سياسة جانتس"

وبحسب الموقع، قال آفى كاديش، أحد قادة حركة "العد التنازلى" التى نظمت المظاهرة وتطالب بانتخابات تشريعية جديدة: "سمعنا الآن أنباء عن نية جانتس التراجع، فى إحدى المرات كان هذا غباء، وفى المرة الثانية يصبح شريكاً فى الجريمة، بنيامين نتنياهو متهم جنائى ولا يجب أن يكون رئيسًا للوزراء، وبالتأكيد لا يجوز تمديد ولايته. يا جانتس، لا تنطوى وتوجه إلى صناديق الاقتراع الآن".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية متظاهرين شاركا فى احتجاجات ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وهى الاحتجاجات التى تأتى بعد تصريحات داخل حزب "كحول لفان" عن مفاوضات من شأنها منع إجراء انتخابات تشريعية جديدة، رغم نفى حزب الليكود الحاكم.

وكانت المصادر المقربة من بينى جانتس أشارت إلى اتفاق مبدئى على تمديد ولاية نتنياهو فى رئاسة الوزراء، على أن يكون جانتس رئيسًا للوزراء في نوفمبر 2021.