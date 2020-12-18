اليابان تستعد لمواجهة الصين بصواريخ طويلة المدى

جدة - نرمين السيد - أعلنت اليابان، اليوم الجمعة، أنها تعمل على تطوير صواريخ جديدة مضادة للسفن، يمكن أن تستهدف السفن الحربية على مسافات أكبر حول سلسلة جزر أوكيناوا الجنوبية الغربية، بما فى ذلك الجزر القريبة المتنازع عليها فى بحر الصين الشرقى، والمتنازع عليها مع الصين.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال وزير الدفاع اليابانى نوبو كيشى: "أصبح الوضع الأمنى حول جزرنا الجنوبية الغربية صعبًا، وعلينا التعامل مع ذلك بطريقة مناسبة".

وتسمح الصواريخ الجديدة لليابان بتوسيع استراتيجيتها التى تهدف إلى منع القوات الأجنبية من العمل بحرية فى المياه القريبة من أراضيها.

وبحسب الوكالة، يأتى أول قرار فى السياسات الدفاعية لرئيس الوزراء يوشيهيدى سوجا، فى الوقت الذى تحصل فيه اليابان على صواريخ تطلق من الجو يمكن استخدامها لضرب مواقع الصواريخ فى كوريا الشمالية، وتدرس الحصول على أسلحة هجومية أخرى مثل صواريخ كروز التى يمكن أن تصل إلى أهداف فى الصين.

ويستمر النزاع بين بكين وطوكيو حول جزر سينكاكو فى اليابان، ودياويو فى الصين، ما يزيد من حالة القلق إزاء نشاط بكين فى بحر الصين الشرقى.