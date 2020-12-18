روسيا تتخطى 600 وفاة و28 ألف إصابة يومية بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يرتفع بذلك إجمالى إصابات وباء كورونا فى روسيا إلى 2.791.220 إصابة مؤكدة. كما سجلت السلطات الروسية 611 وفاة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالى الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا فى روسيا إلى 49.762 حالة وفاة.

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