الإخوان وإيران السبب.. واشنطن تصفع قطر وترفض التعامل معها

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة الأمريكية رفضت تبادل معلومات استخباراتية مع قطر؛ بسبب تقاربها الكبير مع النظام الإيراني وجماعة الإخوان.

وأوضحت "جيروزاليم بوست" أن قطر تعزيز علاقاتها مع إيران وتركيا والإخوان، في محاولة لاستباق أي اتفاق للمصالحة الخليجية علاوة على الانشطة المشبوهة فى الخليج.

وأضافت الصحيفة أن نائب البرلمان البريطاني "إيان بيزلي جونيور" قدم تقريرا صادم خلال إحدى جلسات مجلس العموم، وقال إن الحكومة الأمريكية لا تتبادل المعلومات الاستخباراتية مع قطر، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية كبيرة؛ لأن متحالفة مع إيران.

وأشار "إيان بيزلي جونيور" إلى بعض التقارير الخاصة باغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، والتي أشارت إلى وجود روابط بين إيران وقطر وجماعة الإخوان في بعض الأنشطة التي تحدث في الخليج.

ونقل عن تقرير لمنظمة "كورنرستون جلوبال أسوشيتس"، التي تتخذ من لندن مقرا لها، قولها إن قطر سوف تتعهد بأنها لن تسمح للولايات المتحدة بشن هجوم عسكري على إيران انطلاقا من أراضيها.

من جانبها، قالت "نتالي جولت"، السناتور في مجلس الشيوخ الفرنسي، إن هذا يبدو أمرا منطقيا، حيث كانت قطر تعلم مسبقا بالهجوم الإيراني الذي ضرب سفينة أمريكية في الخليج، منذ عدة أشهر.

وأضافت جولت: "لدي شكوك كبيرة، لا يمكن أن نثق في قطر طالما أنها تدعم أسوأ أعدائنا، الإخوان وإيران، أي مصالحة من جانب قطر مع مجلس التعاون الخليجي ستكون نفاقا قصير الأجل".

ونقلت الصحيفة عن تقرير "كورنرستون جلوبال أسوشيتس" قوله، إنه بناء على مصادر دبلوماسية غربية وخليجية، فإن قطر ليست مهتمة بالمصالحة مع الرباعي العربي، وإن النظام القطري حسم موقفه بأن مصالحه تكمن في استمرار تعزيز علاقاته مع نظامي تركيا وإيران.

ورأى التقرير البريطاني أن أي مصالحة خليجية سوف تكون قصيرة الأجل، ومن المستبعد أن تؤدي إلى توقف قطر عن مواصلة سياساتها المعادية لجيرانها.