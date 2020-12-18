انسحاب مفاجئ للقوات التركية من عدة مناطق في سوريا

أفاد مصدر تركي، اليوم الجمعة، بأن السلطات التركية أخلت 7 نقاط مراقبة عسكرية لها في شمال غرب سوريا، وسحبت قواتها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية إلى مناطق تخضع لسيطرة الفصائل المسلحة المدعومة من تركيا.
وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة "رويترز" إن آخر انسحاب نفذته القوات التركية تم في ليلة أمس، موضحًا أن القوات التركية يتم إعادة نشرها حاليًا في منطقة خاضعة لسيطرة الميليشيات الموالية لتركيا، وذلك وفقًا لاتفاق تفاهم توصلت إليه مع روسيا.
وأضاف: "هذا ليس في شكل انسحاب القوات أو تخفيض أعدادهم،الوضع يتعلق فقط بتغيير الموقع".
وكانت قوات الحكومة السورية حاصرت 7 نقاط تمركز للقوات التركية العام الماضي، وتعهدت تركيا حينها بالحفاظ على تواجدها في تلك النقاط، لكنها بدأت بالانسحاب منذ اكتوبر الماضي.
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