تردد قنوات الأطفال 2021 -1442 نايل سات جميع القنوات التعليمية والكرتون والإسلامية

تردد قنوات الأطفال 2021 نايل سات لا يخلو بيت من البحث عنها لتشغيلها للأطفال، وذلك من أجل تعليم الطفل وهو في مهده بعض الإشارات لمعرفة أسماء الأشياء من حوله، من خلال القنوات التعليمية، وهناك قنوات تقدم قيم تعليمية هدفها تقويم سلوك الطفل، وقنوات إسلامية لتعاليم الدين للأطفال يتناسب مع أعمارهم مثل قناة براعم للأطفال، والمجد الإسلامية للاطفال، وقنوات تهدف إلى تسلية الطفل من قناة الكرتون التي ينجذب لها الأطفال في العالم من خلال المحتوى الشيق والمفيد، ولضبط تردد قنوات الأطفال 2021 على القمر الصناعي النايل سات نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري كافة المعلومات للحصول على قناة HD بنقاء صوت وصورة.

تردد قنوات الأطفال 2021 نايل سات

من القنوات التعليمية التي أعلنت عنها وزارة التعليم السعودية هي قناة عين الفضائية التي تقدم دروس للطلبة والطالبات في ظل وباء كورونا، ويزداد البحث عنها، كما يشتمل القمر الصناعي النايل سات إلى عدد كبير من القنوات الخاصة بالأطفال فقط، والتي تقدم على مدار اليوم خريطة برامج للأطفال، وما يشغل بال كل أم وأب معرفة ما يراه الصغير في كل قناة من القنوات، حتى يتم الاطمئنان على أن صغيرهم يتلقى معلومات مفيدة هادفة، أو قناة تقدم العاب وبرامج ترفيهية مسلية للاطفال، ومن خلال البحث حول قنوات الأطفال التابعة لنايل سات، وجد الكثير منها يتم تحديث تردداته بين الحين والآخر، نقدم لكم نبذة عن القناة وتردد قنوات الأطفال لسهولة ضبط القناة على التلفاز الخاص بكم.

قناة براعم للأطفال 2021

قناة براعم Baraem TV من قنوات الأطفال المخصصة للعمر ما قبل دخول المدرسة من (3- 6) سنوات، وهي قناة تملكها دولة قطر، وكان بداية بثها في عام 2009م، وتقوم القناة على تثقيف الأطفال من خلال برامج تعليمية لتقوية مدارك الأطفال، وتبث القناة على الأقمار الثلاثة (نايل سات- عربسات- وهوتبرد).

فقرات قناة براعم

ومن الفقرات التي تقدم بها:

أحلى صباح

حروف ورسوم

نام القمر

المرح ألوان

برنامج انه عالم كبير

سامي رجل الإطفاء.

تردد قناة براعم للاطفال 2021

في عام 2016 أصبحت القناة ضمن مجموعة قنوات beIN، وتم تشفيرها وإغلاقهاـ ولمشاهدة القناة لابد من الاشتراك في القناة، وهذا تردد قناة براعم التعليمية على النايل سات :

القمر الصناعي: النايل سات

اسم القناة: براعم

التردد: 11564

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

قناة المجد للأطفال 2021 Almajd Kids

قناة المجد للأطفال من القنوات التي يبحث عن ترددها ضمن تردد قنوات الأطفال على النايل سات، وتبث على القمر الصناعي عربسات، ونايل سات، وبدر، وهي مجانية تبث بدون تشفير على مدار 24 ساعة، وتم إطلاقها عام 2004 ضمن قنوات المجد الشاملة التي يملكها “عبدالمجيد اليمني” وتخصصت للأطفال ما بين عمر (1- 16) سنوات، ويمكنكم متابعة برامجها على اليوتيوب وكافة ما تبثه القناة، حيث تُعد من القنوات التعليمية التي تنمي الفكر لدى الأطفال، وتعمل على تنمية المهارات العقلية والجسدية من خلال المسابقات التي تقدمها بين الأطفال.

القمر الصناعي:نايل سات

اسم القناة على السيفر: المجد كيدز تي في

التردد: 12226

معدل الترميز: 27500

استقطاب القناة: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة المجد للاطفال 2021 على النايل ساتبرامج قناة المجد للاطفال 2021

لقناة المجد برامج كثيرة مفيدة وشيقة للأطفال منها ما هو تعليمي، وآخر ترفيهي وتسلية، وهناك برامج تنمي الذاكرة، ومن برامجها الهادفة:

برنامج العب وتعلم- نادي المجد- الفواق- دوحة القرآن

سهم الزمن- فكر وألعب- استديو الإبداع- أهلا أهلا

الطريق إلى مكة- صحتي نعمة- على الطاير- ثانية أول

تردد قنوات الأطفال طيور الجنة الفضائية 2021

من أجمل قنوات الأطفال Toyor Al Janah TV التي انطلقت عام 2008 عبر القمر الصناعي النايل سات، وحاليا يتم بثها عبر القمر الصناعي عربسات، وهي قناة فضائية يملكها “خالد مقداد” في عمان بالأردن، واختصت في تقديم الأغاني وبرامج الأطفال التي يقدمها أطفال لسهولة التواصل بين الأطفال المتابعين للقناة، وتشتمل قنوات طيور الجنة عدد قنوات وهم:

قناة طيور الجنة

قناة طيور بيبي

قناة طيور بيبي إنجليزي (على اليوتيوب)، وهي نسخة من طيور بيبي تستهدف الأطفال المتحدثين اللغة الإنجليزية.

طيور بيبي تركي (على اليوتيوب)، وتستهدف القناة الأطفال متحدثي اللغة التركية وتحمل اسم (Bebek)

قناة طيور الجنة فرنسي (اليوتيوب)، وهذ ضمن مجموعة قنوات طيور الجنة المستهدفة تقديم محتوى تربوي هادف وتسلية للأطفال باللغة الفرنسية.

وتم دمج قناة طيور الجنة وطيور بيبي لتقديم محتوى فريد من نوعه على مدار 24 ساعة، ويتم ضبط القناة ومشاهدتها مجاناً دون اشتراكات، ومن أهم البرامج:

الرسام الصغير – نشرة أخبار الدار – طيور الجنة في عيونهم

ماما قالت- من أنا- مناجاة- ورتل القرآن ترتيلا

حروف هجاء- كواليس- أنا أحبكم- بيت الحج- كنز

رياضة× رياضة- شموس لا-حكاية جنى- جنغل

القمر الصناعي: نايل سات

اسم القناة بالرسيفر: طيور الجنة تي في

التردد: 11636

الاستقطاب: رأسي v

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة طيور الجنة 2021 الجديد

كما يتم بث القناة حاليا على القمر الصناعي عرب سات، وعلى سهيل سات مدار عرب سات من التردد التالي:

على القمر الصناعي سهيل سات- مدار عربسات : (11310) عمودي

على القمر الصناعي عربسات: تردد (11310) عمودي، معامل الترميز (3000)، معامل التصحيح 2/3

كامل تردد قنوات الأطفال 2021

كما يوجد الكثير من قنوات الأطفال مثل قنوات الكرتون الجديدة الشيقة والمسلية للاطفال، ويبحث عنها الآباء والأمهات لضبط تردد القناة لأطفالهم، وهذه مجموعة من ترددات قنوات الأطفال 2021:

تردد قنوات الأطفال 2021 توم وجيري

أكثر القنوات بحثاً وعشقا للاطفال هي برامج توم وجيري (القط والفار)، ونشير إلى أن قناة بيبي كيدز هي من أطلق عليها توم وجيري، والتي تقدم مسلسلات كرتون، مثل كرتون الملك السد، والمرعبين والمغامرون، وكثير من الأناشيد المتنوعة للاطفال، وكافة تردد قنوات الأطفال 2021 على نايل سات جمعناها لكم لسهولة ضبط القناة، ومعرفة البرامج التي تقدمها.