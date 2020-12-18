هاجمه جمهوريون وديمقراطيون.. أردوغان يسقط بين أنياب السياسيين الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - ظن الرئيس التركى رجب أردوغان أن رحيل دونالد ترامب عن البيت الأبيض وقدوم رجل جديد، جو بايدن، بحزب المختلف (الديمقراطى) عن حزب ترامب (الجمهورى)، ستحل مشاكله مع الولايات المتحدة، ولكن ثبت عدم صحة هذه الفرضية.





وخلال الساعات الماضية، خاطب الحزبان الجمهورى والديمقراطى فى مجلس النواب الأمريكى، أنقرة، بالقول إن سياساتها، لا سيما شرقى المتوسط، "مستفزة".

وقال النائب فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى، إليوت أنجل ومايكل ماكول، فى بيان مشترك، إن سياسات تركيا مستفزة.

أفعال مستفزة

وبلهجة شديدة، انتقد النائبان أفعال أنقرة خارجيا وداخليا، وأكدا ضرورة تصدى واشنطن وحلفائها فى الاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى لتصرفات نظام الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

وقال دانيال كوكيس، الخبير بالشؤون الأوروبية بمعهد هيرتاج: "يوجد فى الكونغرس اتفاق واسع لدى الحزبين على أن أفعال تركيا مناقضة للمصالح الأمريكية"، بحسب "سكاى نيوز عربية"

وأشار فى هذا الصدد إلى حصول أنقرة على منظومة الدفاع الصاروخى الروسية إس-400، بالإضافة إلى عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرقى المتوسط، مؤكدا أن "هذا ليس بالجديد، فقد سبق وأن أيّد الكونغرس العقوبات على تركيا".

عقوبات اقتصادية

ولم يكتف النائبان بمجلس النواب عن هذا، بل اعتبرا تصرفات أنقرة "مصدر قلق واستهجان" من واشنطن التى وقعت فى مصادمات كثيرة مع أنقرة خلال الفترة الماضية.

وتشمل أفعال تركيا التى يشير إليها النائبات نشاط أنقرة فى شمال شرقى سوريا، وإرسالها آلاف المرتزقة إلى ليبيا، إضافة إلى محاولة أردوغان مرارا تقويضَ المؤسسات الديمقراطية فى تركيا.

وبهذه التصريحات يكون مجلس النواب الأمرىكى زكّى تأييد الإدارة الجديدة للعقوبات التى فرضتها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، على أنقرة وصناعاتها العسكرية.

ووفق تقارير، يقول مراقبون، إن الأمريكيين يبعثون رسالة موحدة وواضحة إلى أردوغان، مفادها أن يختار بين صداقة واشنطن، أو خصومتها، مع ما ينطوى عليه ذلك من تداعيات سياسية وعسكرية ودبلوماسية.