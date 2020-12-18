وفاة رئيس بوروندى السابق بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس" الإخبارية، قال أحد أفراد أسرة بويويا، إن "الرئيس بيار بويويا، 71 عامًا، توفى الليلة الماضية فى باريس، إذ كان مصابًا بوباء كورونا".

كما أكد العديد من الأقارب وفاة بويويا الذى عمل مبعوثًا خاصًا للاتحاد الإفريقى إلى مالى ومنطقة الساحل منذ عام 2012 حتى نوفمبر من العام الحالى، وأوضح أحد أفراد العائلة أن بويويا "نقل إلى المستشفى الأربعاء الماضى فى باماكو، حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعى".

وأضاف المصدر ذاته: "نقل إلى باريس بعد ظهر أمس. ووصلت طائرته إلى فرنسا مساء. وتوفى عندما كانت تنقله سيارة إسعاف إلى مستشفى فى باريس لتلقى العلاج".

يذكر أن بويويا، وهو من عرقية توتسى، تولى السلطة فى بوروندى، وهى واحدة من أصغر البلدان فى إفريقيا بعد انقلاب عام 1987. وتنحى بويويا عن السلطة فى العام 1993 بعدما خسر فى أول انتخابات ديموقراطية فى البلاد، أمام ملكيور نداداى وهو من عرقية هوتو.