قرقاش عن الربيع العربى: عقد دموى فاقم أزمات العالم العربى وتحدياته

جدة - نرمين السيد - قال وزير الدولة الإماراتى للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، إن مسار الربيع العربى فاقم الأزمات والتحديات بلا رؤية أو علاج، وذلك تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإندلاع الثورات فى المنطقة العربية.





وفى سلسلة تغريدات على تويتر، قال قرقاش: "بينما تمر على العالم العربى الذكرى العاشرة لما يعرف بالربيع العربى، من الواضح أن الرؤية العربية الغالبة لمآلات العقد الدموى تختلف عن التقييم الغربى".

وتابع: "فالحروب الأهلية والأرواح التى أزهقت خلال سنوات الضياع هذه وغياب المشروع التنموى هو ما ارتسم فى ذاكرتنا العربية".

وأشار قرقاش إلى أنه "سيُكتب الكثير حول ما يعرف بالربيع العربى، وفى تقديرى فإن الأهم هو تقييمنا العربى لهذا العقد الصعب وإخفاقاته على أرض الواقع للشعوب"، مضيفًا أن "حكم التاريخ سيكون عسيرًا وبالغ القسوة من حيث خسائرنا البشرية والمعنوية والمادية والاقتتال الدموى الممتد فى أكثر من دولة عربية".

كما نوه وزير الخارجية الإماراتى إلى أنه "كان هناك نوع من التعامل الساذج مع الربيع العربى فى بداياته، وسرعان ما انكشف غول الأيديولوجيا والعنف وغياب المشروع التنموى"، مشددًا على أنه "بانقضاء العام الأول أدركنا حجم التهديد تجاه الدولة الوطنية ومؤسساتها ونسيج العديد من مجتمعاتنا العربية.. ثمن عسير لا يبرر الآراء المنافية لهذا الواقع".

وأوضح قرقاش أنه "فى المحصلة، لا توجد وصفة سحرية لعلاج تراكم الأزمات التى شهدتها بعض الدول. . وغنى عن البيان أن مسار الربيع العربى فاقم الأزمات والتحديات وبلا رؤية أو علاج"، مؤكدًا على أنه "بعد العقد الدموى الضائع، الرهان على دولة المؤسسات والقانون الراسخة والرؤية التنموية التى تضع المواطن نصب عينيها".