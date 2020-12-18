روسيا تنشر مقاتلات أسرع من الصوت فى القطب الشمالى

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع الروسية، قال أفاكيانتس، إن "مجموعات من طائرات ميج-31 لطيران الأسطول البحرى بدأت المناوبة القتالية فى منطقة القطب الشمالى منذ 1 ديسمبر الجارى".
وحسبما نقلت "روسيا اليوم"، أوضح أفاكيانتس فى تصريحاته، أن هذه المنطقة لها أهمية خاصة عند روسيا، وأنه تم نشرت البنية التحتية الضرورية فى مطار أنادير بإقليم تشوكوتكا، شمال شرقى روسيا، التى ستسمح بحماية الأجواء بشكل دائم.
وبحسب التقارير، فإن "ميج-31" هى مقاتلة اعتراضية بعيدة المدى، قادرة على العمل فى أى ظروف جوية، ومن فصيلتها نسخة مخصصة لتركيب صواريخ "كينجال" الأسرع من الصوت، باسم "ميج 31- كا".
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