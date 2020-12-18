على رأسهم تركيا.. دول استغلت اللاجئين في أهداف سياسية وألمانيا فعلت العكس

مع اندلاع الحروب والصراعات وحالة عدم الاستقرار التي ضربت منطقة الشرق الأوسط ومناطق أخرى في العالم خلال العقد الماضي، وجدت أوروبا نفسها مضطرة لاستقبال أكثر من مليون شخص، منهم الكثيرون ممن جازفوا بحياتهم وألقوا بأنفسهم في عمق البحر لتأخذهم الأمواج إلى أملهم في العيش حياة طبيعية إلى سواحل الدول الأوروبية.

ولكن هذا التدفق المفاجئ للمهاجرين أثار أزمات داخل أوروبا نفسها، بسبب الأعداد الغفيرة توافدت إليها طلبًا للعيش حياة طبيعية، فقامت بعض الدول بفتح حدودها لهؤلاء اللاجئين ودول أخرى أقامت الأسوار وشددت الحراسات على الحدود لمنعهم من الدخول، ودول أخرى استغلت هؤلاء اللاجئين لأهداف سياسية.

- تركيا واستغلال ورقة اللاجئين لابتزاز الاتحاد الأوروبي

لطالما خرجت تركيا خلال السنوات الأخيرة تهدد الاتحاد الأوروبي بفتح حدودها أمام اللاجئين، كلما وجه الاتحاد لها انتقادًا بشأن سوريا أو ليبيا أو تحركاتها في منطقة شرق المتوسط، ففي 13 سبتمبر عام 2019، هدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين السوريين باتجاه أوروبا، إذا لم يحصل على الدعم بشأن "المنطقة الآمنة" في سوريا.

ولوح أردوغان بأنه سيرسل 3.6 مليون لاجئ سوري إلى أوروبا، وجاء ذلك بعدما أمر بشن عملية عسكرية واسعة تستهدف الأقلية الكردية شمالي سوريا، وقد أثارت هذه العملية العسكرية غضب الاتحاد الأوروبي ولقت إدانة دولية واسعة.

وفي مارس الماضي، كرر أردوغان تهديده بأنه سيفتح الحدود أمام اللاجئين للوصول إلى أوروبا، تزامنًا مع تعرضه لضغوط أوروبية بسبب النزاع السوري، لكن التهديد قد تحقق بالفعل، حيث عمد أردوغان إلى فتح الحدود أمام مئات الآلاف إلى اليونان قائلًا: "لقد عبر مئات الآلاف وسيصل العدد قريبًا إلى ملايين".

ترامب وسياسته المتشددة تجاه اللاجئين

وفي أمريكا، انتهج الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، سياسة متشددة تجاه اللاجئين والهجرة، حيث جعلت إدارته من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، وقرر أن ينهي عام 2017 برنامج "داكا" الذي أعده سلفه السابق باراك أوباما، معتبرا أنه "غير قانوني"، وبرر ترامب توجهاته بأنه يريد أن يعطي فرص العمل للأمريكيين فقط.

وتعرضت سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة لضربة كبيرة وجهتها المحكمة العليا له بإصدارها حكما ضد سعيه لإنهاء برنامج يمنع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين الذين يطلق عليهم اسم "الحالمون" ويخص من دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

وأيد خمسة قضاة مقابل أربعة قرار محكمة أدنى درجة قضت بأن سعي ترامب في عام 2017 لإلغاء القانون الذي صدر في عهد سلفه باراك أوباما عام 2012 غير قانوني.

واعتبرت أعلى هيئة قضائية في البلاد أن قرار الإدارة الجمهورية إلغاء الحماية "تعسفي" و"اعتباطي".

وعلّق ترامب على تويتر معتبرا أن قرارات المحكمة التي شملت أيضا حقوق العمال المثليين ومتحولي الجنس، "رهيبة وذات دوافع سياسية"، مضيفا أنها أشبه بـ"طلقات في وجه من يفخرون بوصف أنفسهم كجمهوريين ومحافظين".

واستبعد الرئيس الديمقراطي باراك أوباما عام 2012 التهديد بترحيل "الحالمين"، وهو لقب يطلق على المهاجرين دون الثلاثين عاما الذين وصلوا الولايات المتحدة في طفولتهم بطريقة غير نظامية، ومنحهم أرقام ضمان اجتماعي ضرورية للحصول على عمل أو رخصة قيادة أو الدراسة في الولايات المتحدة.

ودون تأخير، علّقت المحاكم تطبيق القرار، لكن الحكومة طعنت وصولا إلى المحكمة العليا التي قررت إسقاطه لأسباب إجرائية.