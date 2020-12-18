قياس مواعيد الاختبارات 1442 التعليمية والمهنية

تم إنشاء موقع قياس الالكتروني بالتعاون مع وزارة التعليم السعودية لتقديم الكثير من الخدمات للطلاب والباحثين عن فرص لعمل، حيث يعقد هذا الموقع مجموعة من الاختبارات يعلن عن مواعيدها لجميع المشاركين، ويهدف قياس إلى قياس مهارات الطلاب والباحثين عن الوظائف والمفاضلة بين من يستحق الحصول على الوظيفة ومن لا يستحق.

موعد الاختبار التحصيلي للطلاب

يعمل مركز قياس التعليمي على تقديم الاختبار التحصيلي للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة يقيس من خلاله الدرجة الاستيعابية للطالب عما أخذه من معلومات في مواد مختلفة، ويتم توزيع محتوى الاختبار كما يلي:

الصف الأول الثانوي يكون بنسبة 20%.

الصف الثاني الثانوي يكون بنسبة 30%.

الصف الثالث الثانوي يكون بنسبة 50%.

موعد اختبار القدرات العامة 1442

أما عن الاختبار المسمى باختبار القدرات العامة فهو مخصص للطلاب الذين أكملوا مرحلة التعليم الثانوي وينتظرون القبول في الجامعات وذلك للمفاضلة بين الطلاب والتعرف على الجامعة التي يستحقونها:

في الجزء الاول من هذا الاختبار يكون لفظي يقيس قدرة الطالب على استيعاب الحمل واكمالها، وتحديد مدى الارتباط بين الجمل والكلمات.

أما الجزء الثاني فهو الاختبار الكمي الذي يقدر قدرة الطالب في كل المسائل الرياضية.

اختبار القدرات ورقي 1442

أما عن مواعيد اختبارات القدرات الورقي للمرحلة الثانية بعد انتهاء المرحلة الأولى فهي كما يلي:

التسجيل للطالبات بداية من 31 أغسطس حتى 18 يناير 2021.

اختبار الطالبات الورقي للفترة الثانية يكون في تاريخ 19 فبراير 2021 ويستمر إلى 27 فبراير 2021.

التسجيل للطلاب يكون في الفترة من 2 سبتمبر 2020 وحتى تاريخ 18 يناير 2021.

الاختبار الورقي للطلاب في المرحلة الثانية سيكون خلال الفترة من 19 فبراير 2021 وحتى تاريخ 27 فبراير 2021.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

أما عن اختبار الرخصة المهنية للمعلمين فهو من بهدف إلى التأكد من مدى مناسبة المعلم لاستكمال العمل ويتضمن الاختبار التقييمي العام والاختبار التقييمي في التخصص ويكون الموعد على مجموعة من المراحل كما يلي:

المرحلة الأولى المخصصة لتدشين نظام الرخص تكون في الأول من ديسمبر 2020.

في المرحلة الثانية الخاصة بتسجيل المعلمين،الذين تمكنوا من النجاح في اختبار الكفايات وتكون في 6 ديسمبر 2020.

في المرحلة الثالثة والخاصة بالتسجيل في الاختبار فتكون بتاريخ 15 ديسمبر 2020.

المرحلة الرابعة التي تخص الاختبار التخصصي فتكون في الفترة من 23 يناير 2021 حتى 30 يناير 2021.

المرحلة الخامسة وهي الخاصة بالاختبار العام فتكون في الفترة من 20 مارس 2021 حتى 26 مارس 2021.

في المرحلة السادسة الخاصة بإعلان النتائج وإصدار الرخص الخاصة بالمعلمين الناجحين فتكون يوم 30 مايو 2021.