وزير التعليم بالبحرين يعلن تعديلات بالمناهج التعليمية، صرح وزير التربية والتعليم عن بعض التعديلات الهامة التي تتعلق بالمناهج التربوية والتي تتعلم بطلاب وطالبات المدارس، وسوف نوضح لكم أهم التعديلات الخاصة من مناهج التعليمية من خلال السطور القادمة

تعديلات بالمناهج التعليمية

أكد وزير التربية والتعليم على أهمية متابعة غياب وحضور الطلبة بشكل يومي في المدارس، وأن يتم شراء الكتب بالتعاون مع السعودية وتنفيذ كافة الأنشطة التربوية والتي تصل إلى أربع آلاف.

من ضمن التعديلات الجديدة أن يتم إرجاع 129 طلب لقاعة الدراسية بحيث يتواجد 665 حفله تقوم بنقل 3700 طالب إلى المدارس نسخ وأضافة ست موضوعات جديدة تتعلق بالمناهج وتتضمن الذكاء الاصطناعي والإبداع وانتقل 38% من مدارس البحرين باستقبال الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأن يتم العمل على إرجاع عدد محدد للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب. هيصه أوضح وزير التربية والتعليم أهمية الاحتفال بالأعياد الوطنية مع تواجد العديد من المسؤولين في المملكة من خلال الاتصال عن بعد.

حيث أشاد وزير التربية والتعليم بالكلمات التي وجهها عاهل البلاد لجميع الطلاب من خلال الاتصال المرئي، وذلك حيث أشاد بجهود جميع العاملين في الميدان التربوي الذين تمكنوا من استمرار المرحلة التعليمية من خلال المنظومة الالكترونية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

حيث أشاد أن وزير التعليم أن انجازات جلالة الملك تقوم من أكثر الأمور الهامة لوزارة التربية والتعليم والتي قامت بتقديم الكثير من الأمور الهامة في المرحلة التعليمية والتربوية ويعملون في الوزارة كفريق واحد وفي الفترة الأخيرة ما تم الاهتمام بالمرحلة التعليمية بعد بدء العمل على قانون التعليم والتعليم العالي.

وقد تم وضع بعض النصوص الهامة لاستكمال المرحلة التعليمية ويكون مجاني للجميع، وأكدت أنه يوجد فريق متخصص داخل الوزارة يقوم متابعة غياب وحضور جميع الطلبة في المدارس الحكومية بشكل يومي والحضور للدراسة.