حملة درسني مع بوبيان تبدأ فتح باب التسجيل من الفصل التاسع إلى الصف الثاني عشر، بعد اجتياح فيروس كورونا البلاد وأصبح عملية التكدس والتجمع في مكان واحد بشكل مباشر وغير آمن، وفرصة لانتشار الفيروس بين المتواجدين، وهذا ما دفع الحكومات في العالم أجمع للحد من التجمعات لمكافحة ومجابهة العدوى، وهذا ما دفع وزراء التعليم حول العالم بالحد من تجميع الطلاب في المدارس وإحلال ذلك عن طريق استخدام المنصات والمواقع الإليكترونية.

دعم بنك بوبيان للطلبة من خلال حملة درسني

في إطار قيام بنك بوبيان بدورة الاجتماعي، تجعل العملاء وأبناء العملاء وكافة أبناء الوطن، قام البنك في ظل الظروف التي تمر بها الدولة من اجتياح فيروس كورونا إلي القيام بحملة يقدم من خلال دعم للأشخاص الذين تأثروا من جراء الإجراءات الاحترازية، وهذا ما دفع بنك بوبيان لإطلاق حملة (درسني مع بوبيان)، وتلك الحملة تتمثل في القيام بإطلاق موقعا إلكترونيًا يساعد الطلبة من الصف التاسع إلى الصف الثاني عشر من المدارس الحكومية من تحصيل دروسهم والمواد العلمية، وهذا إسهامًا من البنك في المحاولة لحل أزمة التعليم في ظل الظروف الاستثنائية، وتشمل تلك الحملة قيام الشركة باختيار عدد ٥٠٠ من أبناء العملاء وغيرهم في المواد الدراسية من الصف التاسع إلى الثاني عشر، ومنحهم اشتراك مجاني للاستفادة من تلك الخدمة الخاصة ب”درسني” وذلك لمدة تتراوح لشهر، وأن هذا الأمر لا يقتصر على هؤلاء الطلاب بالاشتراك المجاني إلى هذا الحد، ولكن البنك سيقوم لمتابعة هؤلاء الطلاب واختيار المتفوقين دراسيًا منهم للقيام بعملية تكريمهم وذلك في نهاية العام الدراسي الحالة ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

بدء التسجيل في حملة درسنى مع بوبيان

أعلن بنك بوبيان فتح باب التسجيل في حملة درسني مع بوبيان للطلبة التي تدرس في الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر في المدارس الخاصة العربية، والمدارس الحكومية، وجدير بالذكر أن تطبيق درسني من التطبيقات المميزة والذكية، لأنه يقدم خدمة جليلة لأبنائنا الطلاب تتعلق بالمواد الدراسية للقسمين الأدبي والعلمي في مرحلة استثنائية ومهمة في حياتهم، وهي مرحلة الثانوية، حيث تعد مرحلة هامة ومفصلية للطلاب.