بدء التسجيل للحصول على لقاح كورونا

الحصول على لقاح كورونا، في هذا الوقت الحالي وبعد انتشار وتفشي مرض كورونا في جميع البلاد وقد اقترب هذا الأمر من العام، قامت الكثير من الشركات في البدء في العديد من التجارب على لقاح كورونا وقامت عدة شركات أدوية وشركات طبية بعمل عدة تجارب سريرية وبعض التجارب قد أثمرت عن نتائج أفضل، في هذا المقال سوف نتعرف على دور الحكومة السعودية وما قامت به تجاه المواطنين. إعلان الحكومة السعودية موعد الحصول على لقاح كورونا قامت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية وبأمر وتوجيه كريم من جانب حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد بالإعلان الرسمي عن موعد الحصول على لقاح كورونا في المملكة العربية السعودية لجميع المقيمين في المملكة العربية السعودية وأيضًا المواطنين السعوديين.

قد تقرر أن موعد الحصول على لقاح كورونا سوف يكون ابتداءًا من يوم 30 ربيع الثاني لعام 1442 والموافق 15 ديسمبر لعام 2020، ويكون هذا من خلال تطبيق صحتي.

قد أكدت وزارة الصحة على فاعلية هذا اللقاح حيث أنه قد اجتاز جميع مراحل الاختبار بفاعلية كبيرة، وقد حدث استجابة مناعية قوية و أجسام مضادة مستمرة.

أكدت أيضًا وزارة الصحة عن مجانية الحصول على اللقاح لجميع المواطنين الموجودين في السعودية وأيضًا جميع المقيمين في السعودية وجاء ذلك أيضًا تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة. إعلان الحكومة السعودية موعد الحصول على لقاح كورونا مراحل تطعيم لقاح كورونا مراحل تطعيم لقاح كورونا أعلنت وزارة الصحة أن التطعيم على لقاح كورونا سوف يكون على ثلاثة مراحل وكل مرحلة لها عدة فئات مستهدفة وهي كالتالي: الفئة المستهدفة الأولى للمواطنون من هم فوق سن 65 عام وأصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى.

الأشخاص أصحاب السمنة العالية.

الأشخاص الذين لديهم نقص في المناعة.

الأشخاص الذين لديهم تاريخ مرضي مع السكتة الدماغية. الفئة المستهدفة الثانية المواطنون من هم فوق 50 عام وباقي الممارسين الصحيين.

الأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة مثل السكري والضغط والربو وأمراض القلب ومرض السرطان النشط وأمراض الشرايين التاجية ومرض الانسداد الرئوي. الفئة المستهدفة الثالثة جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية والراغبين أيضًا في أخذ اللقاح. X إقرأ أيضاً: الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونيًا برقم الهوية الفئة المستهدفة الأولىالفئة المستهدفة الثانيةالفئة المستهدفة الثالثة

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