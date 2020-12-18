تزايدت اليوم وبشدة عمليات البحث على كافة مواقع التواصل الإجتماعي عن موضوع الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة المأخوذة من مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب حيث تعتبر المساعدة المقطوعة من أكبر المساهمات المادية التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية للأسر والأفراد المستحقة لهذا الدعم المالى والذى يقدم سنوياً فى ميعاد معين من العام وفى بنوك مخصصة لإستلام هذه المساعدة المقطوعة، ويتم تقديم الأبحاث سنوياً للراغبين فى الحصول على هذه المساعدة المقطوعة ولكن يتم التقديم ضمن شروط معينة تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تابعونا نوضح لكم كافة التفاصيل التى تخص موضوع منحة المساعدة المقطوعة.موعد صرف المقطوعة
لقد صرحت بعض المصادر الموثوق منها داخل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موعد قرب صرف المساعدة المقطوعة فى أقرب وقت، وأيضاً قامت بتكذيب الأقاويل عن توقف منحة المساعدة المقطوعة وأن الوزارة سوف تستمر فى صرفها سنوياً بدون انقطاع وأن المتقدمين سوف يحصلون على مبالغ تتراوح بين 10 آلاف ريال سعودى الى 30 ألف ريال سعودى ويقل المبلغ أو يزيد لكن على حسب ظروف كل أسرة متقدمة عن الأخرى.شروط المساعدة المقطوعة
نوضح لكم الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:
- أن يكون سعودى الجنسية.
- لا يقل عمره عن 35سنة.
- لا يحصل على عائد مادى كبير شهرياً من عمله.
- أن يكون المتقدم رب أسرة فقيرة أو مطلقه أو أرملة وأيضاً يحصل عليها أسر المساجين .
- لا يملك سجل تجارى.
- من يتوفر فيه كل هذه الشروط يمكنه التقدم بأوراقه لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية والحصول على المساعدة المقطوعة.
يُمكنك الإستعلام عن المقطوعة كالتالي:
- ادخل على موقع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية.
- قم بتسجيل رقم السجل المدني الخاص بك.
- سجل رقم التحقق الظاهر أمامك.
- ثم اضغط على مربع عرض التفاصيل فتظهر كافه البيانات وأسماء المقبولين والمقبولات في المساعدة المقطوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم فيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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