الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1442 وشروط التقديم فيها

تزايدت اليوم وبشدة عمليات البحث على كافة مواقع التواصل الإجتماعي عن موضوع الإستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة المأخوذة من مقطوعة الضمان الإجتماعي برقم الطلب حيث تعتبر المساعدة المقطوعة من أكبر المساهمات المادية التى تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمملكة العربية السعودية للأسر والأفراد المستحقة لهذا الدعم المالى والذى يقدم سنوياً فى ميعاد معين من العام وفى بنوك مخصصة لإستلام هذه المساعدة المقطوعة، ويتم تقديم الأبحاث سنوياً للراغبين فى الحصول على هذه المساعدة المقطوعة ولكن يتم التقديم ضمن شروط معينة تقدمها وزارة العمل والتنمية الإجتماعية تابعونا نوضح لكم كافة التفاصيل التى تخص موضوع منحة المساعدة المقطوعة.

موعد صرف المقطوعة

لقد صرحت بعض المصادر الموثوق منها داخل وزارة العمل والتنمية الإجتماعية عن موعد قرب صرف المساعدة المقطوعة فى أقرب وقت، وأيضاً قامت بتكذيب الأقاويل عن توقف منحة المساعدة المقطوعة وأن الوزارة سوف تستمر فى صرفها سنوياً بدون انقطاع وأن المتقدمين سوف يحصلون على مبالغ تتراوح بين 10 آلاف ريال سعودى الى 30 ألف ريال سعودى ويقل المبلغ أو يزيد لكن على حسب ظروف كل أسرة متقدمة عن الأخرى.

شروط المساعدة المقطوعة

نوضح لكم الشروط اللازمة للحصول على المساعدة المقطوعة كالتالي:

أن يكون سعودى الجنسية.

لا يقل عمره عن 35سنة.

لا يحصل على عائد مادى كبير شهرياً من عمله.

أن يكون المتقدم رب أسرة فقيرة أو مطلقه أو أرملة وأيضاً يحصل عليها أسر المساجين .

لا يملك سجل تجارى.

من يتوفر فيه كل هذه الشروط يمكنه التقدم بأوراقه لوزارة العمل والتنمية الإجتماعية والحصول على المساعدة المقطوعة.

كيفية الإستعلام عن المقطوعة

يُمكنك الإستعلام عن المقطوعة كالتالي: