محمد بن زايد يستقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في أبوظبي، الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

وبحث ولي عهد أبوظبي والمسؤول العسكري الأميركي، خلال اللقاء، جوانب التعاون الثنائي ومستوى التنسيق المشترك في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين ويعزز تعاونهما الاستراتيجي، وفقا لوكالة أنباء الإمارات. وحضر اللقاء، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي ومحمد مبارك المزروعي، وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، واللواء الركن صالح محمد مجرن العامري، قائد القوات البرية والوفد المرافق لرئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية.

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