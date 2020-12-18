عاجل.. الأمم المتحدة: تهديد مؤسسة النفط الليبية انتهاك لقرارات مجلس الأمن

جدة - نرمين السيد - نددت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، اليوم الجمعة، بالتهديدات التى تلقتها المؤسسة الوطنية للنفط فى البلاد، محذرة من أن تلك التهديدات انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولى، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكان مفوض الأمن والسلم بالاتحاد الإفريقى إسماعيل شرقى، أعرب عن قلقه فى وقت سابق من وجود 21 ألف مرتزق فى ليبيا، لافتًا إلى أن الاتحاد الإفريقى يحمل همّا كبيرًا يكمن فى تثبيت وقف إطلاق النار فى ليبيا، وخروج المقاتلين الأجانب وعودتهم إلى بلدانهم.

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