22 قتيلا فى مظاهرات ضد القوانين الزراعية بالهند

وبحسب وسائل إعلام محلية، قال المتحدث باسم لجنة التنسيق فى اتحاد المزارعين بالهند، أشوتوش ميشرا، إن 5 مزارعين على الأقل لقوا حتفهم فى حوادث، كانوا فى طريقهم للانضمام للاحتجاجات، بعضهم توفى بسبب نوبات قلبية والعديد بسبب أمراض ناجمة عن للتعرض للبرد القارس فى فصل الشتاء فى شمال الهند.
وأوقفت السلطات الهندية عشرات الآلاف من المزارعين، معظمهم من ولايتى البنجاب وولاية هاريانا، فى مختلف الطرق السريعة على حدود دلهى منذ نهاية نوفمبر الماضى، كانوا يطالبون بالتراجع عن قوانين زراعية جديدة أقرتها الحكومة، محذرين من أنها تساعد المؤسسات الكبيرة وتتركهم تحت رحمة السوق الحر.
وبدأ المزارعون المحتجون فى الهند إضرابًا عن الطعام، يوم الإثنين الماضى، فى مواقع على طول حدود العاصمة الهندية، التى يوجدون بها بأعداد كبيرة منذ 19 يومًا.
وتخفف القوانين التى مررها البرلمان فى سبتمبر الماضى القواعد المتعلقة بتسعير وتسويق وتخزين المنتجات الزراعية، التى كانت تنظمها الحكومة حتى الآن بصورة جزئية، وهو ما تعتبر حكومة حزب بهارتيا جاناتا أنه جزء من إصلاحات قطاع الزراعة والقطاعات المتعثرة التى ستتخلص من أنظمة التسويق القديمة والوسطاء.
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