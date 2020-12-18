مقتل 15 مدنيا وإصابة 20 فى انفجار غرب أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وكانت وزارة الدفاع الأفغانية أعلنت الأسبوع الماضى، مقتل 90 مسلحًا على الأقل من حركة طالبان فى إقليم قندهار جنوب أفغانستان، بعدما تصدت لهجمات شنتها طالبان فى مناطق بانجواى وخيراى وأرجانداب ومايواند بإقليم قندهار.
ولفت إلى أنه تم تدمير عدد من الأسلحة والذخائر التابعة للعدو بالإضافة إلى نفق كان يتم استخدامه فى هجمات إرهابية.
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