السودان تسمح لـ 100 ألف عامل إثيوبي بدخول البلاد لهذا السبب

أعلنت وكالة الأنبا السودانية اليوم الجمعة عن بدأ عمليات إجراءات دخول العمالة الموسمية وفقا للاشتراطات الصحية بمعبر القلابات بعد موافقة اللجنة العليا للطوارئ الصحية بدخول (100) ألف عامل من اثيوبيا حصاد المحصولات الزراعية والاجتماعات المشتركة بين قيادات المزارعين ووزارة الصحة والتنمية العمرانية.
وقام عدد من المزارعين بجانب اللجنة الفنية من وزارة الصحة وشرطة ولاية القضارف بإجراء عمليات استلام قائمة العمال بعد إجراء عمليات الفحص والاشتراطات الصحية من قبل المختصين بوزارة الصحة.
وبدوره أثني المزارع ياسر الصعب لدى استلامه العمالة من الحدود المشتركة، مشيدا بالاستجابة السريعة للجنة العليا للطواريء الصحية وحكومة القضارف بدخول العمالة لعمليات الحصاد بالقضارف.
وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من عمليات حصاد المحصولات والتي تفوق (7) ملايين فدان بالولاية
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