مقتل وإصابة 35 شخصا.. انفجار ضخم يستهدف مركز تحفيظ القرآن بـ أفغانستان

أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية اليوم الجمعة عن انفجار ضخم وقع في تجمع ديني بوسط أفغانستان أسفر عن مقتل 15 مدنيا على الأقل وإصابة 20 آخرين اليوم الجمعة، وأضافت أنه ربما يكون هناك أطفال بين الضحايا.

وكان القتلى والجرحى يحضرون تجمعا لتلاوة القرآن الكريم.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية إن المعلومات الأولية تشير إلى زرع المتفجرات في عربة يد في منطقة بوسط إقليم غزنة.