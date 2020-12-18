موعد وصول شحنتين جديدتين من لقاح كورونا إلى السعودية

أفادت قناة "العربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن مراسلها، بأن شحنتين من لقاح فايزر المضاد لكورونا ستصلان إلى المملكة يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وكانت وزارة الصحة السعودية، أعلنت أمس، أنه لم يتم تسجيل أي مضاعفات جدية لمن تلقى لقاح فيروس كورونا "كوفيد-19".
وانطلقت المرحلة الأولى من حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، عقب ساعات قليلة من وصول دفعة لقاح شركة فايزر إلى السعودية أمس.
وقالت وزارة السعودية، إن 150 ألفا سجلوا لتلقي اللقاح، مؤكدة أنه سيتوفر نوعان أو 3 من اللقاح وفق ما تقره هيئة الدواء.
وبدأت المرحلة الأولى من حملة التلقيح، بتطعيم وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة، وأعقبه حصول مواطن ومواطنة ووافد في المستشفيات.
وتستهدف المرحلة الأولى من التطعيم الأشخاص الذين تجاوز عمرهم الـ 65 عاما، والعاملين في المهن الأكثر عرضة للعدوى بالفيروس.
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