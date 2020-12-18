وزارة التعليم تحدد موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل التعليمية، قد أعلنت وزارة التربية والتعليم بالمملكة السعودية عن بدء الاختبارات النهائية وذلك لجميع المراحل التعليمية وأوضحت إليه الاختبارات حيث أكدت وزارة التربية والتعليم أن موعد بدء الاختبارات النهائية من يوم الأحد 5 جمادى الأولى

وسوف يستمرون المرحلة التعليمية لكي يتم العمل على معالجة الفاقد التعليمي، وأوضحت أنه يتم الاعتماد بشكل كبير على منصة مدرسة لجميع الاختبارات النهائيه في كافة المراحل التعليمية وكذلك من منصات المدارس الأهلية.

موعد الاختبارات النهائية لجميع المراحل

أوضحت وزارة التعليم أن المدارس تقوم بتحديد جدول الاختبارات حيث يتم أداء اختبارين في اليوم الواحد فقط ولا يكون أكثر من ذلك وأكدت أن اليوم الدراسي في الاختبارات سوف يشمل ثلاث ساعات وذلك من زمن الاختبار وسوف يكون عدد أيام الاختبارات لا تقل عن خمس أيام، وذلك لجميع المراحل الابتدائية أما بالنسبة للمرحلة المتوسطة تكون ستة أيام وأخيراً من المرحلة الثانوية تكون سبع أيام.

بينما أوضحت الوزارة أن جميع الإدارات التعليمية لن تتعدى مدة الاختبار عن تسع أيام، وبالتالي يكون المعلم هو المسؤول عن رصد جميع درجات الطلاب في جميع المراحل التعليمية.

قرارات حالة غياب الطالب

أشارت وزارة التعليم أنا في حالة انقطاع خدمة الإنترنت على الطالب أثناء اليوم الدراسي العادي لأداء الاختبار سيتم عقد اختبارات آخر في أول أسبوعين من الفصل الدراسي الثاني، وينبغي على الطالب وقتها أن يكون بتقديم اعتذار للمدرسة والتي سوف تقوم بتقديم هذه الحالة لنظام التعليم عن بعد

وذلك إذا كان بسبب عطل في خدمة الاتصال، وسوف يتم السماح للطلاب لأداء الاختبار مرة اخرى ويحق للمعلم ان يكون بوضع الاختبار من خلال منصة مدرستي عبر الانترنت.