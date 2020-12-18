يبحث الطلاب عن خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية أون لاين، والذي يتيحه لهم المركز الوطني قياس الذي يمكن من خلاله التعرف على التقييم الخاص بكل طالب في نهاية العام الدراسي، فقد تم إنشاء هذا الموقع بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تنظيم الامتحانات في مراحل تعليمية مختلفة إلى جانب رصد النتائج وعرضها على الموقع ليتم أخذها كما يمكن أيضا طباعة النتائج من على الموقع نفسه وذلك بخطوات بسيطة. خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية أون لاين خطوات الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية أون لاين يمكنك الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية أون لاين من خلال المركز الوطني قياس باتباع الخطوات التالية: في البداية يمكن الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للقياس

نكتب رقم الهوية الخاص بالطالب وكلمة السر الخاصة به.

نقوم بإدخال الرمز المرئي ثم نضغط على تسجيل الدخول.

عليك اختيار نوع الاختبار الذي تريد أن تستعلم عنه وعن درجته ومعدله.

في النهاية قم بالضغط على كلمة بحث لتظهر جميع التفاصيل. خطوات طباعة نتائج قياس من المركز الوطني للقياس خطوات طباعة نتائج قياس من المركز الوطني للقياس بعد مشاهدة النتائج على الموقع الإلكتروني الخاص بمركز قياس الإلكتروني يمكنك طباعة جميع النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية: أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني للقياس.

نكتب كل من رقم الهوية للطالب وكلمة السر الخاصة به.

نقوم بإدخال الرمز المرئي في المكان المخصص لذلك.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول.

تظهر الاختبارات من بينها اضغط على الاختبار الذي تريد معرفة النتائج الخاصة به أو طباعتها.

بعد ذلك الضغط على كلمة بحث بذلك تظهر البيانات الخاصة بالمستعلم من المعدل والتفاصيل.

في النهاية اضغط على كلمة طباعة لطباعة جميع النتائج واستكمل الخطوات التالية حتى يتم طباعته.

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