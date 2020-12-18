أخبار اليمن : أبوراس يعزي القيادي المؤتمري عبدالجليل ثابت

أبوراس يعزي القيادي المؤتمري عبدالجليل ثابتبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة في وفاة رجل الأعمال الحاج نور الدين عبدالواحد عبده ثابت، الذي انتقل إلى رحمة لله بعد حياة زاخرة بالعطاء تجاه الوطن والمجتمع.

وأعرب رئيس المؤتمر باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته القلبية للحاج عبدالجليل عبده ثابت رئيس فرع المؤتمر بالحديدة عضو اللجنة الدائمة الرئيسية عضو مجلس النواب، وإلى نجل الفقيد فهد نور الدين عبدالواحد عبده ثابت واخوانه وكافة آل ثابت بمحافظة الحديدة، بهذا المصاب الذي عم ألمه الجميع..

ونوه بمناقب الفقيد وخصاله الحميدة وما عٌرف عنه من حب لفعل الخير وخدمة الآخرين .. سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وان يسكنه فسيح جناته وان يعصم قلوب اهله وذويه بالصبر والسلوان.

إنا لله وإنآ إليه راجعون