بالفيديو.. نائب الرئيس الأميركي يتلقى لقاح كورونا

تلقى نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، الجمعة، وزوجته على الهواء مباشرة لقاح "فايزر- بايونتيك" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الرئاسة الأميركية أن بنس وزوجته أخذا اللقاح أمام العلن لتعزيز ثقة الأميركيين بلقاح فيروس كورونا والتأكيد على سلامته وفعاليته. وخلال كلمة عقب تلقيه اللقاح، قال بنس: "الأمل موجود بالتغلب على أزمة كورونا". وتابع: سنوزع ملايين اللقاحات على أفراد الشعب الأميركي. ويجب أن يثق الأميركيين في اللقاح المضاد لكورونا".

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