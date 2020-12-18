زعيم المعارضة التركى: أردوغان متعجرف يهدر أموال الأتراك

جدة - نرمين السيد - قال زعيم حزب الشعوب الجمهورى المعارض كمال كيليتشدار أوغلو، إن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان يهدر أموال الشعب التركى، واصفًا إياه بـ"متعجرف"، وقال إن أقوى مثال على ذلك هو امتلاك أردوغان لـ 13 طائرة.





ووفقًا لموقع "أحوال" التركى، ففى مقابلة تلفزيونية، أعرب كيليتشدار أوغلو، عن رغبته فى أن يصلح أردوغان ومسؤولى إدارته الأوضاع السيئة، إلا أنه شكك فى قدرته على اتخاذ القرارات المصيرية، التى من شأنها حل المشاكل والأزمات. وفى إطار تشكيكه فى قدرة أردوغان ومسؤوليه، تساءل زعيم المعارضة التركى عن إمكانية ضمان استقلالية البنك المركزى؟ ونقل البيانات الاقتصادية بشفافية إلى المواطنين.

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