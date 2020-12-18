عاجل.. تونس تعتقل إرهابيا خطط لشن عملية نوعية

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الجمعة، اعتقال إرهابى فى العاصمة تونس، للاشتباه بضلوعه فى التخطيط لعملية إرهابية نوعية، حسبما أفاد نبأ عاجل لشبكة "العربية" منذ قليل.





وكان وزير الدفاع التونسى إبراهيم البرتاجى، قال فى جلسة أمام البرلمان لاستعراض أعمال وزارته خلال شهر نوفمبر الماضى، إن "الوضع الأمنى في بلادنا يتطلب درجة عالية من اليقظة لمواجهة الإرهاب"، حيث تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية فى تونس منذ 2013.

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